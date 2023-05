Ehiweb: la nuova frontiera di Internet in Italia

Perchè, tra tutti i provider Internet, vogliamo parlarvi di Ehiweb? Ehiweb è un’azienda bolognese fondata nel 2004 da Ehinet, senza contributi né finanziamenti pubblici o privati, senza prestiti né banche alle spalle: solo il lavoro, pulito e costante, che ha generato un passaparola positivo. Il sito negli anni ha raggiunto cifre notevoli, oggi conta oltre 130.000 iscritti.

Ma non è solamente per questo che dedichiamo un articolo a Ehiweb. Anzi. Vi poniamo alcune domande: quanti sono stati i minuti d’attesa per parlare con un operatore di un call center in un paese estero, l’ultima volta che avete segnalato un problema della rete Internet di casa vostra (o del vostro ufficio)? E quanto ci avete messo a fissare un appuntamento con il tecnico riparatore? Ma soprattutto, vi è mai capitato di aver dovuto sborsare quattrini per via di “voci nascoste” sul vostro piano tariffario?

Tutte queste fastidiosissime e scomode situazioni saranno solo un lontano ricordo; Ehiweb è la risposta. Non solo prezzi vantaggiosi, internet super-veloce, assistenza davvero competente e trasparenza nella comunicazione, ma anche:

libertà : puoi scegliere Ehiweb e cambiare idea quando vuoi, passando a un nuovo provider in qualsiasi momento, senza penali né vincoli temporali

: puoi scegliere Ehiweb e cambiare idea quando vuoi, passando a un nuovo provider in qualsiasi momento, senza penali né vincoli temporali chiarezza : il prezzo mensile di ogni linea pubblicato sul sito di Ehiweb è esattamente il prezzo che pagherai ogni mese - sia su rete fissa che mobile

: il prezzo mensile di ogni linea pubblicato sul sito di Ehiweb è esattamente il prezzo che pagherai ogni mese - sia su rete fissa che mobile promozioni semplici : ce ne sono solo due, prezzo bloccato per sempre o prezzo bloccato per sei mesi, con l’indicazione di quanto pagherai una volta finiti i sei mesi di promozione

: ce ne sono solo due, prezzo bloccato per sempre o prezzo bloccato per sei mesi, con l’indicazione di quanto pagherai una volta finiti i sei mesi di promozione modem libero e gratuito : riceverete a casa il FRITZ!Box 7530 già configurato, ma se preferirete usare il vostro modem, sarete liberissimi di farlo.

: riceverete a casa il già configurato, ma se preferirete usare il vostro modem, sarete liberissimi di farlo. assistente personale: parlerete solo con una persona e riceverete il suo numero interno per chiamarla direttamente ogni volta che ne avrete necessità. Le comunicazioni diventano più veloci e più chiare; chi vi segue avrà sotto mano la vostra storia e non dovrete rispiegare più volte chi siete, quale connessione avrete con Ehiweb e perché state chiamando.

E se ancora avete dei dubbi, lasciate che siano i clienti a parlare: su Trustpilot potrete trovare le reali esperienze di chi è passato a Ehiweb. Ma se (come noi - e aggiungiamo giustamente) volete trovare il pelo nell’uovo, provate a selezionare il filtro con le recensioni da 1 stella: è qui che tutta la competenza, risolutezza e professionalità del personale di Ehiweb entra in gioco. E gradiremmo aprire una piccola parentesi anche sull’etica interna per quanto riguarda la gestione dei dipendenti di Ehiweb. Sul loro sito potrete trovare intere sezioni dedicate ai valori che questa azienda porta avanti, fino a farvi conoscere persino l’area di lavoro e come l’azienda si impegna per creare un ambiente lavorativo sano e produttivo. Tutto questo contribuisce a rendere Ehiweb un provider Internet che vale la pena provare.

A questo link troverete le loro offerte per rete fissa (Fibra e ADSL) e mobile, con vantaggiose promozioni, assistenza anche nel passaggio da un altro operatore e la verifica della copertura gratuita online. Non ve ne pentirete. Ma nel raro caso in cui fosse così, la loro policy vi garantisce di passare ad un altro gestore senza costi aggiuntivi.