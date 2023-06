I Genesis in HQ con The Musical Box e Watcher Of The Skies nel 1974

Nello show la band ha eseguito due canzoni, nessuna delle quali però tratta dall'album. Invece, hanno suonato The Musical Box, la prima traccia di Nursery Cryme del 1971, e Watcher Of The Skies, il brano di apertura di Foxtrot, dell'anno successivo. Entrambe le tracce sono ora apparse online sull'archivio in continua crescita di Midnight Special su YouTube, rendendo obsoleti i vari video di bassa qualità online fino ad ora.

Quindi goditi questo filmato incontaminato di Peter Gabriel con i Genesis al loro apice. L’unica pecca è che la telecamera si allontana dalle dita di Steve Hackett durante The Musical Box, ma il resto è puro godimento, inclusi i gloriosi baffi di Hackett. Per non parlare della stizzosissima tuta da lavoro bianca di Phil Collins, Gabriel che indossa la sua maschera da vecchio per interpretare l'anziano Henry, il personaggio di The Musical Box la cui testa viene tagliata via da una mazza da croquet.