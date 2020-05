Alphaville: che fine ha fatto la band di “Forever Young”?

Negli anni si susseguirono diversi rilanci della canzone e, nonostante la band producesse anche materiale nuovo, Forever Young rimase sempre un passo avanti.

Nonostante la quasi totale egemonia della loro prima hit, dal secondo album, AFTERNOONS IN UTOPIA (1986), venne estratto il singolo Dance with me che ebbe comunque un grande successo.

I fan dovranno attendere qualche anno per un'altra hit della band: dopo aver festeggiata a Praga il loro venticinquesimo anniversario, gli Alphaville pubblicarono, fra l'ottobre e il novembre del 2010, un nuovo singolo e un nuovo album rispettivamente dal titolo I Die For You Today e CATCHING RAYS ON GIANT, anch'essi particolarmente apprezzati dal pubblico internazionale. L'album riuscì perfino a raggiungere in Germania i numeri di copie vendute di Forever Young ai tempi d'oro.

Nel 2014 gli Alphaville vennero colpiti da un lutto inaspettato: il tastierista Martin Lister scomparve prematuramente lasciando un grande vuoto ma i membri, seppur addolorati, non si diedero per vinti e continuarono a proporre nuovo materiale fino ad arrivare al 2017, con il loro ultimo album (per ora): STRANGE ATTRACTOR.

Così, nonostante il loro nome venga associato soprattutto alla loro primissima hit, urge ricordare che la band ha all'attivo ben nove album (di cui uno live) e sicuramente molti altri saranno quelli a venire. Nonostante l'immaginario comune, gli Alphaville sono ancora in piena attività.