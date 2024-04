THE WHITE BUFFALO torna in Italia!

Nell’attesa dell’uscita del live album e di tutti i dettagli, l’ultimo lavoro dell’artista è “Year Of The Dark Horse”, ottavo della carriera, pubblicato nel novembre 2022 per Snakefarm Records/Universal Music Group e prodotto da Jay Joyce.

THE WHITE BUFFALO è noto per i ruoli in "Sons of Anarchy" (10 piazzamenti), "Californication", "The Punisher", "This Is Us", "Longmire" e film tra cui "Safe Haven" e "West Of Memphis". É stato nominato per un Emmy con “Come Join The Murder” scritta insieme a Bob Thiele e Kurt Sutter per l'episodio finale di “Sons of Anarchy” nel 2015 e come nono miglior artista di sincronizzazione TV/film nel 2019. Ha conquistato posizioni in classifica Billboard degne di nota: “Love and the Death of Damnation” ha raggiunto le postazioni #1 Heatseekers e #15 Album Indipendente; “Come Join the Murder” è arrivata al #3° posto tra le Canzoni rock digitali. Vanta apparizioni su Jimmy Kimmel Live, “Last Call Spotlight” con Carson Daly e Later...con Jools Holland.

THE WHITE BUFFALO

+ Special Guest



Venerdì 25 ottobre 2024 - Viper Theatre - Firenze

Biglietti € 28 + ddp su TicketOne e Mailticket



Sabato 26 ottobre 2024 - Largo Venue - Roma

Biglietti € 28 + ddp su TicketOne e Mailticket



Domenica 27 ottobre 2024 - Capitol - Pordenone

Biglietti € 26 + ddp su TicketOne e Mailticket



Martedì 29 ottobre 2024 - Magazzini Generali - Milano

Biglietti € 28 + ddp su TicketOne e Mailticket

