Genesis: perché la copertina di TRESPASS venne sfregiata da un coltello?

Prima di TRESPASS, i Genesis avevano lavorato su FROM GENESIS TO REVELATION, pubblicato nel 1969. Era solo l'inizio.

Il gruppo avrebbe poi firmato con la Charisma Records e dato il via alla produzione del secondo album. Ed è proprio di questo album di cui vogliamo parlare, soffermandoci sul brano The Knife e sulla copertina, che ancora oggi Paul Whitehead, il suo autore, dichiara essere la sua preferita del gruppo...

Il brano che più ci colpisce dell'album non può che essere The Knife. Lontano dal classico sound dei primi Genesis, morbido e acustico, è un pezzo molto più aggressivo e stimolante, tanto che la band iniziò a suonarlo sempre a chiusura dei primi concerti.

Se conoscete Rondo o altri brani dei The Nice, allora saprete anche che Peter Gabriel si ispirò alla loro musica per The Knife, che originariamente era intitolata proprio Nice. Il testo del brano è molto potente: Gabriel riuscì a mostrare il paradosso delle rivoluzioni per la libertà finite in dittature. La riflessione su questo tema fu scaturita da una sua lettura di un libro su Gandhi.

Stand up and fight, for you know we are right

We must strike at the lies

That have spread like disease through our minds.

Soon we'll have power, every soldier will rest

And we'll spread out our kindness

To all who our love now deserve.

Some of you are going to die -

Martyrs of course to the freedom that I shall provide.