Il 1975 di LUCIO BATTISTI | Vinile Dossier

La scusa è ascoltare alcuni brani del nuovo disco, il motivo reale sarebbe esplorare la possibilità di un rientro live di Battisti al VI Festival del Proletariato Giovanile, in programma nel 1976 al Parco Lambro di Milano. Per vari motivi l’accordo non viene trovato. Il 2 ottobre Battisti fa la sua unica comparsa nella Nazionale Cantanti, all’Arena di Milano. A gennaio Battisti rilascia un’intervista a Max Onorari di Radio Montecarlo, che rimarrà inedita per lunghi anni. Il

20 gennaio escono LUCIO BATTISTI, LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO, ECCETERA e Ancora Tu, Dove arriva quel Cespuglio.

A maggio Battisti è ancora a Madrid, per registrare delle tracce vocali per la versione spagnola di LA BATTERIA. Tra agosto e settembre inizia a lavorare al Mulino sui testi inglesi di nuove e vecchie canzoni con Marva Jan Marrow e registra i provini per il viaggio in USA, con Claudio Maioli, Walter Calloni, Ivan Graziani e Patrick Djivas; tecnico del suono è Gianni Prudente, coadiuvato da Riccardo Pizzamiglio; l’assistente musicale è Claudio Pascoli.

I lavori sono improvvisamente interrotti il 24 per il matrimonio di Lucio e Grazia Letizia, di cui i musicisti non sanno nulla, se non a celebrazione avvenuta. Battisti parte per gli USA accompagnato, tra gli altri, da Marva Jan Marrow: l’intero entourage è alloggiato al mitico Chateau Marmont, dove in un secondo momento arrivano anche Grazia Letizia e il piccolo Luca. Dal 4 ottobre iniziano le registrazioni delle basi del nuovo LP negli Studi RCA di Hollywood: continuano fino a Natale, seguite da quelle delle voci. Il 21 novembre, durante la gara di Speedway “1976 Los Angeles Times 500”, a Ontario, città poco distante da Los Angeles, viene scattata la foto del pubblico che farà da sfondo alla copertina di IO TU NOI TUTTI e in cui si può scorgere la famiglia Battisti.

