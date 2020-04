Quando Vasco Rossi disse no ai Rolling Stones

Nel 1990, il promoter dei Rolling Stones chiese a Vasco di aprire i concerti romani della band di Mick Jagger. La risposta, però, fu inaspettata.

Dal 1963 a oggi, i Rolling Stones hanno eseguito centinaia di concerti in tutto il mondo e possono vantare a buon diritto il primato di band che dal vivo ha avuto il maggior numero di spettatori della storia.

Ma per il gruppo inglese guidato da Mick Jagger non c'è sempre stato il sold out. Gli anni 80, in particolare, furono abbastanza tesi per via di una serie di divergenze artistiche e di un rapporto, quello tra Jagger e Richards, sempre più traballante.

Sia Keith che Mick si lanciarono in progetti solisti, ma entrambi ebbero poco successo. Così, nel 1989, il gruppo al completo provò a ripartire. Gli Stones annunciarono l'album STEEL WHEELS e il tour di supporto che lo avrebbe seguito. Naturalmente, un tour in grande stile: mondiale.

La prima fase della tournée fu un successo. I biglietti andarono a ruba; la gente, che sembrava aver dimenticato la tragedia di Altamont e gli eccessi degli anni 60, aveva solamente voglia di ballare Start me up sotto il palco. Tutto esaurito in Nord America, dalla East Coast fino alla West, stessa storia anche in Giappone.