Gli Slipknot lanciano il nuovo EP Adderall

L'intrigo non si è fermato qui. Nella tarda serata di ieri gli Slipknot hanno pubblicato un breve video su Instagram con immagini e musica estremamente inquietanti e un URL che ti fa perdere le palpebre, youcantkillme.com. Quell'indirizzo contiene un modulo di iscrizione via e-mail e un video inquietante intitolato Death March, che sembra contenere una versione rallentata e invertita di Adderall (la traccia di apertura dell'album The End, So Far dell'anno scorso).

L'ultimo episodio di questa esplosione di folle attività trova un nuovo EP sulle piattaforme di streaming, con l' EP di sei tracce Adderall disponibile ora.