Un’altra settimana è passata e, giorno dopo giorno, aumenta la distanza temporale dall’epoca d’oro del Classic Rock. Ma non temete! Ogni lunedì pubblichiamo la lista “Un brano al giorno”, ovvero una canzone per ogni giorno della settimana, per rimanere aggiornati sul mondo del rock in tempo reale.

E allora partiamo per questa missione, vi accompagneremo laddove i più temono di ascoltare. Godetevi il viaggio, e non dimenticate di segnarvi i titoli sulla vostra agenda!

Lunedì: Greta Van Fleet - Farewell For Now

Nonostante i vari simpaticissimi appellativi della band tra i quali "baby Led Zeppelin", abbiamo una teoria secondo cui la fama dei Greta Van Fleet potrebbe non essere fondata sulla loro somiglianza con gli Zep, ma sulla loro determinazione per riportare alla luce l’hard rock - quello vero. Farewell For Now - che sembra fatto apposta per i climax emozionanti dei concerti con lo smartphone in aria - si adatta perfettamente a questa nostra visione, un tripudio di chitarre acustiche e di battute sul fare l’amore, bere vino e roba del genere.