Rolling Stones: guarda la reunion virtuale al One World: Together At Home

Questa notte i Rolling Stones si sono riuniti virtualmente per il One World: Together At Home, il concerto benefico organizzato da Lady Gaga.

Il One World: Together At Home, l'evento benefico organizzato da Lady Gaga in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si è tenuto ieri a partire dalle ore 20 (ora italiana). Lo show è stato diviso in due parti e nella seconda, andata in onda stanotte a partire dalle 2 del mattino, si sono esibiti alcuni degli artisti più importanti del globo: da Paul McCartney a Stevie Wonder, Chris Martin (Coldplay), Elton John, Eddie Vedder (Pearl Jam) e molti altri. Ma soprattutto si sono esibiti i Rolling Stones.

La band di Mick Jagger si è riunita virualmente, ognuno dalla propria abitazione, per esibirsi sulle note di You Can’t Always Get What You Want, una scelta abbastanza frequente nei concerti degli Stones, ma che in questo caso assume un significato leggermente diverso. Sì, perché lo scopo dell'evento, oltre alla raccolta fondi per la lotta al Coronavirus, è la sensibilizzazione degli ascoltatori. Non possiamo ottenere sempre quello che vogliamo”, ma se rispettiamo le regole torneremo presto alla normalità e a ciò che più ci piace. Ogni artista ha scelto un proprio brano proprio con questo fine “educativo”.

Potete vedere l'esibizione degli Stones qui.