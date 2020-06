Tutti gli artisti che hanno recitato in “The Blues Brothers”

Il 20 giugno 1980 sbarcava nelle sale americane il cult The Blues Brothers di John Landis. Vi ricordate tutti i musicisti famosi che sono apparsi nel film?

La trama è nota. Jake Blues, uscito di prigione, ed Elwood Blues (rispettivamente John Belushi e Dan Aykroyd) cercano di rimettere insieme la loro vecchia band, i Blues Brothers, per procurarsi i soldi necessari a pagare le tasse arretrate dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti. Nel loro viaggio, incontreranno personaggi fuori dal comune.

The Blues Brothers si è conquistato un posto nella storia della cinematografia non solo per la trama divertente e innovativa, ma soprattutto grazie al suo cast di musicisti e cantanti. Sono stati tantissimi gli artisti che hanno vi hanno preso parte. Ve li ricordate tutti?

Ray Charles

Il cameo di Ray Charles (vi abbiamo raccontato qua di quando si esibì a Sanremo) nel film è a dir poco memorabile. Egli interpreta Ray, un venditore di strumenti musicali cieco. Il suo ingresso sulla scena è trionfale:

Excuse me, I don't think there's anything wrong whit the action on this piano.

Così esclama Ray, prima di sedersi davanti allo strumento di cui i musicisti mettevano in dubbio il funzionamento. E poco dopo, con un movimento disinvolto, inizia a suonare Shake a Tail Feather. Il brano, registrato per la prima volta dai The Five Du-Tones nel 1963, vede crescere la sua fama proprio grazie all'esecuzione di Ray Charles. Si tratta solo di uno dei brani degli anni Sessanta che il film riporta in voga.