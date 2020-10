Qual è l’origine del nome delle Vixen?

Sembra infatti che il nome così particolare rimandi a un film softcore del 1968, Vixen per l'appunto. Si tratta di un pellicola molto famosa all'epoca, diretta da Russ Meyer con la moglie Eve. Un film della cinematografia erotica, diverso dal genere hardcore perché non mostra esplicitamente le scene di sesso. Il termine Vixen è dunque il nome della protagonista, una ragazza ninfomane che tradisce ripetutamente il marito. Questo non si accorge di nulla, mentre la moglie è coinvolta in diversi flirt, tra cui uno anche con il fratello! Tuttavia il marito, davanti ai fatti, continua a sostenere che la moglie non tradisca veramente, ma abbia solo piacere a farsi corteggiare.

Si tratta quindi di un riferimento molto spinto per il nome della band, che tuttavia calza pienamente quello stile provocante e ammaliante che incarnano le Vixen. All'epoca però il film suscitò parecchio scandalo per i temi trattati in maniera così disinibita e le Vixen, ragazze del Minnesota in rotta verso Los Angeles, vi arrivarono con una certa spinta.

In un'America ancora molto puritana, i gruppi metal degli anni '80, con uomini dall'abbigliamento e dal portamento femminile e seducente, senza alcun filtro, rivoluzionarono un pensiero e uno stile musicale. Per questo le Vixen diedero una svolta al periodo, rappresentando le paladine metal in uno scenario unico. Sotto la guida della loro fondatrice Jan Kuehnemund.