I Queens of the Stone Age svelano le date del tour europeo

Dopo il primo annuncio del loro tour The End Is Nero la scorsa settimana, con date negli Stati Uniti e in Canada, i Queens Of The Stone Age hanno ora annunciato che proseguirà anche in Europa e nel Regno Unito, a sostegno del loro prossimo album In Times New Roman…

In programma per iniziare il 4 novembre ad Amsterdam, la band di Josh Hommme continuerà a Francoforte, Berlino, Anversa, Manchester, Londra, Glasgow e altre località prima di concludere il 22 novembre con uno spettacolo finale a Dublino. Purtroppo, l’Italia non è contemplata nel tour.

A sostenere i Queens ci saranno i punk australiani The Chats e il trio indie londinese Deep Tan.