Il nuovo numero di CLASSIC ROCK è in edicola!

16 / Jason Isbell: il livello si è alzato ancora e per lui e la sua band non sembrano esserci più limiti.

18 / Lucio Corsi: nato negli anni Novanta, è cresciuto nei suoni e nella diversità della musica anni Settanta. E non ha nessuna paura di sembrare un man out of time.

20 / Tommy Prine: Tommy debutta con THIS FAR SOUTH, disco nato dalla morte del padre John, uno dei songwriter più rispettati d'America.

22 / The Hives: suona rock'n'roll e rimarrai giovane per sempre: così la pensano loro, che al famoso disco della maturità non ci pensano neanche lontanamente.

24 / From Ashes to New: la band americana torna con BLACKOUT, un prequel che però guarda avanti.

26 / Clem Burke & Glen Matlock: da non perdere: il batterista dei Blondie e il bassista originale

dei Sex Pistols parlano di punk... E di chi fra loro due è più punk.

30 / Tempt: arrivano da New York e sognano di riportare il rock ai giovani.

Sono al secondo album, e fanno dannatamente sul serio.

33 / Cover Story, Bruce Springsteen: 50 anni da Boss A cinquant'anni dalla pubblicazione di GREETINGS FROM ASBURY PARK, N.J., un libro di Ermanno Labianca celebra il mito del Boss e sottolinea la forza del legame fra lui e chi lo segue da sempre. «Classic Rock» lo ha letto in anteprima e ne ha tratto ispirazione.

44 / Tina Turner: se n'è andata il 24 maggio 2023. I campi di cotone, il marito violento, un talento purissimo e una tenacia divenuta leggendaria: ecco la storia dell’indiscussa regina del rock’n’roll. Simply the best.

52 / Stewart Copeland: ancora oggi, per lui la musica è una celebrazione. Per questo motivo ha deciso di dare sfogo a un'ossessione che covava da tempo: riprendere i grandi classici dei Police e reinventarli con l’aiuto di una grande orchestra.

58 / Don Arden: i suoi avversari li liquida minacciandoli, o addirittura mettendogli le mani addosso. E quando si tratta di soldi, non guarda in faccia a nessuno. È uno degli ossi più duri ed equivoci che il mondo della musica abbia conosciuto. Si farà fregare solo da sua figlia che, dopo a lungo aver studiato da vicino l'Al Capone del rock, un giorno decide di superarlo.

68 / The Classic Rock Interview: Joe Perry, che nel corso degli ultimi 50 anni è entrato e uscito da una delle rock band più importanti al mondo, godendosi quel che ne consegue — e non tutto è stato sano. Avendo realizzato tutto quello che si era prefissato — e anche molto di più - oggi ha solo voglia di continuare a suonare.

78 / Yes: due membri chiave ormai scomparsi, un gruppo rivale e una marea di fan che vorrebbero continuare a vivere nel passato: gli ultimi dieci anni sono stati molto turbolenti per loro. Ma il nuovo MIRROR TO THE SKY dimostra che queste leggende del prog non intendono affatto mollare la spugna.

Ed ecco le nostre fantastiche rubriche firmate Classic Rock Italia:

The Dirt - L’intelligenza artificiale resusciterà i Beatles? E poi, la domanda dell’anno: che fine ha fatto il nuovo disco dei Cure?

Stonemusic - Le ultimissime, direttamente dal nostro sito.

Hard Stuff - Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti, ma anche i consigli per chi la musica la crea.

Live Review - L’estate live esplode e “Classic Rock” risponde presente: The Who, Interpol, Beth Harth, Mötley Crüe e perfino un esclusivo reportage dallo Sweden Rock Festival.

Soundtrack Of My Life - Vivian Campbell

