Fuori oggi la riedizione di Prog dedicata ai NEW TROLLS!

3. Editoriale MAMMA MIA CHE SPRECO! di Michele Neri

6. Vittorio De Scalzi Non è possibile parlare dei New Trolls prescindendo da lui. Perché lui c’è stato sempre ed è il più titolato per raccontare la tortuosa storia di una band che è rinata infinite volte dalle proprie ceneri e che da molti anni non può utilizzare il proprio nome.

20. New Trolls SENZA ORARIO SENZA BANDIERA

Il primo, vero concept-album della discografia italiana.

23. New Trolls NEW TROLLS

Non un vero e proprio album, piuttosto un’antologia che mette insieme la copiosa produzione di singoli.

24. Maurizio Salvi

Il suo ruolo nella svolta prog è stato essenziale. Poi, dopo tre anni intensissimi, ha preferito staccare. Per tornare un quarto di secolo più tardi. Sempre in nome del prog.

30. New Trolls CONCERTO GROSSO

Per la colonna sonora del film La vittima designata, Luis Bacalov ha l’idea di un Concerto Grosso moderno. Dopo aver flirtato con i Rokes, accetta il suggerimento di Sergio Bardotti e si affida ai New Trolls.

32. New Trolls SEARCHING FOR A LAND

Sono trascorsi pochi mesi dal grande successo di CONCERTO GROSSO, ma sotto certi aspetti sembra passata un’eternità.

34. New Trolls UT

Per SEARCHING FOR A LAND, il ruolo di De Scalzi viene fortemente ridimensionato.

35. Gianni Belleno

È uno dei punti fermi. E ha vissuto da protagonista tutti gli snodi decisivi di una vicenda artistica e umana che ha pochi eguali al mondo.

46. Nico, Gianni, Frank, Maurizio CANTI D’INNOCENZA CANTI D’ESPERIENZA

Con De Scalzi ufficialmente fuori dai New Trolls, su Belleno, Di Palo, Laugelli e Salvi piomba la grana del nome.