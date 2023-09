NEW TROLLS: la loro storia attraverso i 45 giri

Di fatto dopo la partecipazione al Festival dei Complessi 1966 a Rapallo, Vittorio lascia il gruppo e debutta come solista con lo pseudonimo Napoleone e in un Lp realizzato dalla ARC intitolato VIETATO AI MAGGIORI DI POCHI ANNI, esegue Norwegian Wood dei Beatles e Take A Heart dei Sorrows. L’incontro tra De Scalzi e i futuri New Trolls avviene subito dopo: chiama il cantante/chitarrista Sergio Blandini, il tastierista Renato Rosset (che in seguito ritroveremo nel progetto New Trolls Atomic System), il bassista Giorgio D’Adamo (ex Terremoti) e il batterista Gianni Belleno (ex Jets, dal cui nucleo si formeranno i Ricchi e Poveri).

Questa formazione avrà però vita breve: il cantante chitarrista Nico Di Palo (ex Bats) e il tastierista Mauro Chiarugi (ex Skints) sostituiscono rispettivamente Sergio Blandini e Renato Rosset. In particolare, Di Palo è un chitarrista virtuoso ma è anche dotato di notevole estensione vocale verso i toni alti, divenendo da subito un pilastro della band. I New Trolls si rimboccano le maniche, suonano in molti locali e scrivono alcuni pezzi convincendo la Fonit Cetra a metterli sotto contratto. Frattanto la scena musicale cambia rapidamente e il beat segna il passo: nel 1967 i Beatles incidono SGT PEPPER’S, i Rolling Stones rispondono con THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST e Jimi Hendrix scuote le corde della sua chitarra con fare rivoluzionario. I New Trolls stanno al passo coi tempi e non è un caso che Francois Bonnier, entusiasta del loro sound, li scelga come uno dei gruppi spalla per la tournée italiana dei Rolling Stones dal 5 al 9 aprile del 1967…