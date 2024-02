Patti aveva venticinque anni, e in piena Manhattan, nella chiesa sconsacrata di S. Mark, lesse per la prima volta le sue poesie. Le sue composizioni erano piene di rabbia, amore, al contempo calma e tensione, poesie crude e appassionate, con un "energia grezza" ha ricordato lei. Per l'occasione reclutò il chitarrista Lenny Kaye, conosciuto mentre faceva la commessa in una libreria.

Al culmine della lettura di "Ballad Of A Bad Boy", all'interpretazione della Smith, si unì Kaye con la chitarra elettrica. Pensava che la lettura avrebbe avuto un effetto negativo sui presenti, ma la performance lasciò tutti a bocca aperta.