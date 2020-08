“Money for Nothing”: come i Dire Straits si trovarono a incidere con Sting

Nel maggio 1985 uscì BROTHERS IN ARMS, l'album che consacrò definitivamente i Dire Straits al successo. Uno dei brani del disco, Money for Nothing, vide anche la partecipazione di Sting, chiamato da Mark Knopfler in persona. Ecco come andò:

I Dire Straits erano nati nel 1977 quando l'ex giornalista, insegnante di inglese e chitarrista amatoriale Mark Knopfler si era trasferito a Deptford. Qui condivideva un appartamento con il fratello minore David e un suo amico, John Illsey, che faceva il bassista.

Nel 1985, nonostante gli ostacoli iniziali (la band proponeva un rock cristallino, ispirato alle origini, in un'epoca dominata dal punk e dalla disco music), tutto era cambiato. I Dire Straits avevano prodotto brani di successo, come Tunnel of Love o Romeo and Juliet, e l'uscita dell'album BROTHERS IN ARMS li aveva definitivamente consacrati a grandi del rock.

Per tutto questo tempo, i Dire Straits si erano fatti notare anche per la loro coerenza, per non aver mai perso di vista le loro origini, il piccolo appartamento londinese da cui provenivano nè tantomeno i loro ideali. E i testi delle loro canzoni, quasi tutti scritti da Mark Knopfler, ne sono la testimonianza: testi impegnati ma mai banali, che riflettono su temi importanti evitando sentimentalismi. Come ha affermato proprio il chitarrista:

Molte delle mie composizioni sono nate nei luoghi che frequento abitualmente. L'ispirazione non è qualcosa che puoi avere se stai chiuso in casa oppure vai in giro con sei guardie del corpo: quello non è vivere.

Money for Nothing, scritta da Knopfler e pubblicata nell'85 all'interno di BROTHERS IN ARMS, non fa eccezione. Anzi, conferma i valori in cui i Dire Straits credevano fermamente: si tratta di una condanna alla vita spesso eccessiva delle rockstar, che agli occhi dei "veri lavoratori" appare troppo facile. Nell'era di MTV, insomma, sembra quasi che i musicisti facciano "soldi per niente", senza neppure faticare.

Un ritratto agli antipodi di Knopfler, figlio di un immigrato ungherese che era fuggito dal suo Paese per sottrarsi alle persecuzioni del regime filonazista (di cui era un oppositore), studente prima, insegnante e giornalista poi, "uomo più tranquillo del rock" per concludere.

Da dove gli era venuto allora lo spunto per Money for Nothing? E com'è finito Sting a incidere il pezzo con i Dire Straits?