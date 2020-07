Live Aid: quando i Queen per 20 minuti incantarono il mondo

A ogni artista venivano concessi solo 20 minuti. Quei 20 minuti bastarono però a Mercury per incantare il pubblico di 72.000 fan presenti, e anche un milione di spettatori che seguivano l'evento da casa. Un ruolo rilevante ebbe il manager della band, Jim Beach, che fece in modo che i Queen si esibissero tra le 18:00 e le 19:00. A quell'ora iniziava la diretta televisiva negli Stati Uniti, e lo show di Mercury sarebbe stata la prima performance a incollarsi per sempre negli occhi del pubblico americano.

Sicuramente furono importanti anche le prove organizzate in modo quasi maniacale dal gruppo. I brani furono scelti minuziosamente: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love (un brano di cui vi abbiamo parlato qui), We Will Rock You e We Are the Champions. I Queen affittarono per diversi giorni lo Shaw Theatre di King’s Cross a Londra, e qui provarono i pezzi prescelti ininterrottamente.

Ad incantare il pubblico, però, furono senza dubbio le capacità di performer di Freddie Mercury, che sedusse ogni singolo spettatore. Si presentò con i vestiti che portava anche a casa, outfit diventato poi iconico: dei semplici jeans, una semplice canottiera bianca, cintura nera e bracciale borchiato. "Her Majesty Queen!" li introdussero i presentatori. Mercury salì sul palco con il pugno alzato: aveva già vinto. E aveva ragione Elton John quando ridendo gli disse: "Voi, bastardi! Avete rubato la scena a tutti".

Quella sera Mercury paralizzò il pubblico suonando Bohemian Rapsody al pianoforte. Poi lo elettrizzò con Radio Gaga: nessuno riuscì a non battere le mani a tempo. "Noi abbiamo suonato bene, ma Freddie era oltre e ha portato tutto a un altro livello" ricorda Brian May. Dopo quella sera, Gedolf considerò i Queen "il più grande gruppo rock del pianeta".

Ma il Live Aid non si limitò a consacrare i Queen alla gloria: fu anche l'evento che riunì il gruppo. Lo ricorda il già citato Deacon: