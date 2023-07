GENE SIMMONS: “Faccio quello che voglio”

Gene Simmons non si pente di nessun tentativo di lucro. Dopo la pensata della "Vault Experience", che permette ai fan di conoscere lo storico membro dei Kiss per cifre a 3 o 4 zeri, Simmons dichiara di non avere alcun rammarico nemmeno per aver cercato di registrare il gesto delle corna, utilizzato da qualsiasi rockettaro in giro per il mondo. Il bassista dei Kiss, per questo, si è scontrato anche con la vedova di Ronnie James Dio, cui è attribuita l'invenzione del gesto.

Simmons ha dichiarato: "Per chiunque pensi che sia stupido: la cosa più bella che abbia fatto è stato indossare del trucco e tacchi più alti di tua mamma. La gente diceva che 'non potevo farlo', in realtà posso. Posso fare tutto quello che voglio." e in una recente intervista ha rincarato la dose dicendo: "Non posso piacere a tutti, non a tutti piace Gesù. Invece di preoccuparsi di ciò che la gente pensa, io me ne vado in giro allegro e faccio quello che voglio. Se potessi, registrerei anche l'aria che respirate. Ogni respiro. Sì, lo vorrei."