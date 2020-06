Perché BORN IN THE U.S.A. di Bruce Springsteen è ancora attuale

BORN IN THE U.S.A. non è solo la sua titletrack: è anche Dancing in the Dark, My Hometown, Bobby Jean. Eppure quel "blues di un reduce" risuona ancora oggi forse più potente delle altre tracce. Merito della sua storia, prima e dopo la sua pubblicazione.

Born in the U.S.A. è stato infatti uno dei brani più fraintesi del rock. Il presidente Ronald Reagan lo definì un "inno di speranza per il futuro del paese", ma la canzone è, pur con le sue energiche sonorità vicine al pop, l'altra faccia di NEBRASKA, il sofferto e amarissimo album acustico uscito due anni prima.

È la faccia scomoda dell'America, che dal Vietnam non ha riportato vittorie e motivi di orgoglio, ma solo traumi fisici e psichici. L'America che, allora, aveva toccato il punto più basso, dopo aver tentato di volare troppo in alto.

Down in the shadow of the penitentiary Out by the gas fires of the refinery

I'm ten years burning down the road

Nowhere to run ain't got nowhere to go.