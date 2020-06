“She Loves You”: come iniziò la Beatlemania

L'idea geniale e forse anche un po' rivoluzionaria fu di McCartney: una storia d'amore narrata in terza persona, invece che in prima persona come di consuetudine. Insomma, nessun "I love you": il narratore fa da tramite per la coppia. Lennon invece, solitamente, era più incline a scrivere di se stesso.

A scandalizzare fu anche il coro che accompagna il ritornello: "yeah yeah yeah". L'avevano capito i genitori di Paul, che ascoltarono il brano il giorno immediatamente successivo alla sua composizione, e chiesero al figlio se non sarebbe stato meglio sostituirlo con "yes yes yes". Altrimenti sarebbe suonato troppo americano.

John e Paul, però, continuarono per la loro strada. Cinque giorni dopo la canzone venne registrata, per essere pubblicata come singolo il 23 agosto. Fu un successo: scalò le classifiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Anche il brano che compariva sul lato B del disco riscosse apprezzamenti: si trattava di I'll get you.

Anch'esso accreditato a Lennon-McCartney, venne scritto nello stesso periodo di She Loves You. La particolarità del pezzo? Al contrario di quello che accadeva di solito, Paul e John cantano all'unisono per la maggior parte della traccia.