JIM MORRISON: gli ultimi giorni a Parigi

Jim visitò Parigi per la prima volta un anno prima di morire insieme al commercialista dei Doors, Leon Barnard, e si innamorò follemente della città che aveva dato i natali a tanti simbolisti francesi che tanto amava, a partire da Charles Baudelaire. Morrison tornò una seconda volta l’11 marzo del 1971 per raggiungere Pamela, in città da quasi un mese. L’idea era di restare nella capitale francese per dedicarsi alla scrittura, limitare gli eccessi e mettere un po’ di spazio tra lui e il carrozzone dei Doors, diventato ormai insostenibile.

All’inizio Pam e Jim alloggiarono all’Hôtel Georges prima di affittare un appartamento dalla modella Elizabeth Larivière, detta Zozo, al 17 rue Beautreillis, nel quartiere di Marais, crocevia imprescindibile per gli artisti. A Parigi, Jim stava finalmente vivendo l’agognato anonimato, ma non per questo era solo. Aveva degli amici in città, persone che, chi più chi meno, verranno invase da una luce sinistra dopo la sua morte. Di Alain Ronay e Agnès Varda abbiamo già detto, così come della “compagna cosmica” Pamela Courson. Ecco, ripartiamo da Pamela, che all’epoca fa uso di eroina e si vede con il famigerato conte Jean de Breteuil, noto spacciatore dei quartieri alti. Ma Pamela non è la sola amante e cliente del conte, in quei giorni parigini con lui c’è sempre la bella Marianne Faithfull, che Jim incrocia più di una volta. Un altro amico di Morrison è il marito della Varda, Jacques Demi, anche lui regista, che lo raggiunge spesso in compagnia di Bernardo Berto- lucci, in città per raccogliere idee per il suo nuovo film, Ultimo tango a Parigi…

