Cos’hanno in comune i BLACK SABBATH e Napoleone?

All'inizio di quest'anno, la Sony Pictures ha caricato il primo trailer del prossimo film di Ridley Scott, Napoleon. Con Joaquin Phoenix nei panni del piccolo tiranno conquistatore, il trailer era accompagnato da alcune sezioni della colonna sonora del film, del compositore Martin Phipps.

Come vuole Hollywood, due settimane fa è stato pubblicato un secondo trailer e non c’è traccia della musica del primo. Invece, agli spettatori viene offerta una versione unica del classico War Pigs dei Black Sabbath , con la voce originale di Ozzy intrisa di riverbero su archi opportunamente epici. Il resto della band non si sente da nessuna parte, ma è un abbinamento efficace.

Questa non è una novità: versioni modificate di War Pigs hanno fatto da colonna sonora al trailer del videogioco Gears Of War 3 del 2011 e dello spy thrillerThe King's Man del 2019. La canzone si presta semplicemente a un uso così epico.