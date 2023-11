DEVO: 50 anni di De-Evolution

Lucido, brillante e atipico, il progetto dei DEVO si ispirava alla teoria della De-Evolution, secondo la quale la routine, l’automazione, gli status symbol, il consumismo, i media e quant’altro avevano stavano portando l’umanità a regredire; abbondava naturalmente l’ironia e in tanti non capirono, ma il tempo ha provato quanto il discorso dei ragazzi di Akron, Ohio, fosse profetico; oggi è più che mai attuale così come lo è ancora la musica, in particolare quella più (art) rock sviluppata nella seconda metà degli anni Settanta in album quali Q. ARE WE NOT MEN A. WE ARE DEVO! (1978) e DUTY NOW FOR THE FUTURE (1979).