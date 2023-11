FAUST’O – Intervista patologica | Vinile

Parliamo di universo, di infinito, di Bohm e dell’Olomovimento, del tempo che secondo lui è uno splash, tutto in un attimo. Mi spiega perché il sapore dell’acqua di Milano è diventato così cattivo raccontandomi nei dettagli e con sbalorditiva competenza cosa è successo al sistema idrico a causa dei lavori per la metropolitana (“Hanno cominciato trent’anni fa a far casino pretendendo di costruire a Milano, e non parlo solo della metropolitana, quello che a Londra e a Parigi è stato fatto in centinaia d’anni: non si può continuare così, devono stare fermi, fermi!”).

Si rivela appassionato di cultura giapponese, dell’Iliade e dell’Odissea, della pittura del Rinascimento. Confessa una nostalgia infinita per la casa di famiglia dove si riunivano tutti, per i cugini, gli zii e le loro vicende romanzesche, per i suoi libri che stanno nel solaio da un anno e mezzo e dei quali sente la mancanza. Mi domanda se non ho notato certi piccoli segnali che dovrebbero mettere in allarme ben più dei dati Istat sulla povertà che dilaga (“Una volta trovavo ogni tanto monetine, dieci lire, cento lire, e con dieci lire ti prendevi quelle palline di chewing gum colorate senza carta; ora per la strada non si trova più nemmeno un centesimo”)…