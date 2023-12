il 1973 degli STATUS QUO

Sulla base di quello che sappiamo di loro oggi, è ridicolo definire gli Status Quo un ‘one hit wonder’. Parliamo di un gruppo che ha realizzato oltre 60 hit in Inghilterra, passando oltre 500 settimane in classifica – quasi 10 anni. E questo solo con i singoli. Eppure, dai tempi di Pictures Of Matchstick Men (era il 1968) e per molti anni a seguire, i loro detrattori gli appiccicarono questa scomoda etichetta. A voler essere sinceri, una serie di cambi di nome, i troppi avvicendamenti nella formazione e gli infelici singoli che avevano preceduto Matchstick Men non li facevano sembrare dei pretendenti molto credibili a una lunga carriera nello stardom. E dopo aver dato seguito al loro primo successo con altro fiasco, Black Veils Of Melancholy, ci volle un brano di Marty Wilde e Ronnie Scott (non il famoso jazzista), Ice In The Sun, per far tornare gli Status Quo all’attenzione del pubblico. Ma gli Status Quo (The Status Quo, come si facevano chiamare) erano tipi tosti e sei anni di dura gavetta non potevano essere stati inutili.