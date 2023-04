Il Comfort Festival torna a Ferrara!

Il 2 luglio ci saranno due palchi. “Sul principale Palco Comfort - spiega Claudio - vedremo l’old style school degli stoner australiani Wolfmother; l’irlandese Glen Hansard, grandissimo compositore amico di Eddie Vedder e di Jake Clemons della E Street Band; Nathaniel Rateliff non è mai venuto in Italia, è un artista che in America fa diecimila persone a sera con i suoi Night Sweats. Jack Johnson è diversi anni che non viene in Italia”.

Stefano Bonagura, Socio Fondatore e Segretario dell’Associazione Slow Music ETS, presenta la lineup del Palco ARMONIA (citazione delle performance di musica nelle foreste italiane, acronimo per Ambiente, Risorse, Musica, Opportunità, Natura, Identità, Arte): “Magari sono artisti meno noti, ma che offrono una qualità esagerata: apre il polistrumentista sassarese Francesco Piu, che ha conquistato il mondo con il suo blues e ha aperto concerti importanti, da John Mayall a Joe Bonamassa. Seguono le Pillow Queens, gruppo LGBTQ+ di Dublino che si scambia gli strumenti durante la performance. Ocie Elliott: duo di folk canadese di chitarre e voci, candidati al Juno. Mary Gauthier di New Orleans che incomincia in maturità a scrivere brani che sono diventate di riferimento per le università americane e considerate da artisti come Tom Waits e Bob Dylan. Kurt Vile and the Violators, gruppo di culto rock psichedelico, con una voce potente e un suono decisamente tosto”.