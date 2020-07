Quell’assolo dei Kaleidoscope che fece invidia a Jimmy Page

Questa attitudine si sarebbe consolidata con il secondo album della formazione, considerato da molti – fan e critica – come il miglior lavoro. Parliamo di A BEACON FROM MARS (1968), album per il quale, come avevano già fatto i precedenza, i Kaleidoscope utilizzarono suoni provenienti da tutto il mondo, anticipando in un certo senso il fenomeno della world music e inserendo contaminazioni provenienti dall'Oriente nel più classico rock di stampo occidentale.

Gli stili che influenzarono questo secondo album furono il rock psichedelico, il folk, il blues e, come accennavamo, il gusto musicale proveniente dal Medio Oriente.

Insomma, i Kaleidoscope non si fecero mancare proprio niente ma, come accadde per il loro album precedente, proprio per questa ricercatezza a livello sonoro, A BEACON FROM MARS non riuscì a fare presa che su una ristretta cerchia di ascoltatori interessati alle sperimentazioni della band. Nonostante ciò, la critica etichettò l'album come un perfetto esempio della versatilità della band e della capacità degli artisti di far convivere in armonia generi musicali diversi.

Parlando di psichedelia, è notevole l'assolo di chitarra elettrica contenuto nella title track registrato dal chitarrista della band David Lindley e apprezzato molto da Jimmy Page, il celeberrimo chitarrista dei Led Zeppelin che, in seguito, dichiarò che la sua band preferita di sempre era proprio quella dei Kaleidoscope.