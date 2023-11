AXL ROSE accusato di violenze sessuali

La causa prosegue affermando che Rose in seguito fece sesso con un'altra modella mentre Kennedy era nella stanza, e che "Rose era aggressiva, sembrava stesse provando dolore" Kennedy affermò anche che Rose stava "incoraggiando il sesso di gruppo".

Kennedy si sentì a disagio e lasciò la stanza con un altro ospite, il futuro conduttore di MTV Riki Rachtman. L'accusa sostiene di aver sentito il rumore di un vetro infranto e di aver riferito che Rose urlava “Sei una fottuta puttana. Vattene da qui, cazzo."

La causa afferma che Rose si è poi diretto verso la stanza di Rachtman e ha attaccato Kennedy, sostenendo che "Mentre Kennedy era a terra, Rose l'ha afferrata per i capelli e l'ha trascinata attraverso la suite nella sua camera da letto".

"Kennedy giaceva sul letto con le mani legate dietro la schiena, sanguinante, vulnerabile e sola con Rose mentre lui era in preda a una rabbia sessuale instabile", continua l'accusa. "Kennedy aveva appena visto Rose fare sesso violentemente con un'altra donna. Ha trascinato Kennedy nella sua camera da letto come un uomo delle caverne e ha agito con furia incontrollata. Rose le aveva fisicamente impedito di andarsene. Kennedy era intrappolata."

La causa prosegue affermando che Rose avrebbe poi penetrato con la forza l'ano di Kennedy con il suo pene. Sebbene la causa di Kennedy sia stata intentata poco prima del termine di prescrizione delle denunce per cattiva condotta sessuale nelle cause civili – cui si è rinunciato per 12 mesi nel novembre 2022, secondo i termini dell'Adult Survivors Act di New York – lei ha descritto dettagliatamente la presunta aggressione già due volte: nella sua autobiografia del 2016, No One's Pet, e in Look Away, un documentario del 2021 che metteva in luce cattiva condotta sessuale nell'industria musicale.

Louder ha contattato i rappresentanti di Rose per un commento e ha ricevuto una dichiarazione dal suo avvocato, Alan S. Gutman della Gutman Law di Los Angeles.

"In parole povere, questo incidente non è mai accaduto", afferma Gutman. "In particolare, queste accuse fittizie sono state presentate il giorno prima della scadenza del termine per la presentazione dello Stato di New York. "

Sebbene non neghi la possibilità dell'esistenza di una foto che ritragga il mio cliente con la querelante scattata dai fan, il signor Rose non ricorda di aver mai incontrato o parlato con la querelante, e non ha mai sentito parlare di queste accuse fittizie prima di oggi."

"Il signor Rose è fiducioso che questo caso sarà risolto a suo favore."