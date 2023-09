Ascolta Like A Virgin: la versione dei MÖTLEY CRÜE

I Mötley Crüe hanno presentato la loro versione della celebre hit di Madonna del 1984, "Like A Virgin"; Nikki Sixx, Mick Mars, Vince Neil e Tommy Lee hanno registrato il brano per il film "The Dirt", disponibile su Netflix; nelle stesse session il gruppo ha registrato tre brani originalI: "Ride With The Devil", "Crash & Burn" e "The Dirt (Est. 1981)", che vede anche la partecipazione del rapper Machine Gun Kelly.

La colonna sonora contiene 18 canzoni masterizzate da Dave Donnelly e include "Dr. Feelgood", "Girls, Girls, Girls", "Kickstart My Heart", "Same ‘Ol Situation (S.O.S.)", e "Shout At The Devil".