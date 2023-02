Arthur Brown, avanguardia da 80 anni

""MONSTER’S BALL" ha un sacco di ospiti prestigiosi. Come è nata la scelta?"

Durante il tour con il progetto ELP di Carl Palmer, con la mia compagna di vita, manager e direttore creativo Claire Waller, siamo stati invitati per un incontro a Las Vegas da Brian Perera, capo della Cleopatra Records, e John Lappen. Da qui è nata l’idea di un album di stampo horror. Brian ha il suo stile, di grande successo, nel dirigere una casa discografica. Ciò comporta avere un elenco di artisti famosi in vari generi diversi. Questo album è stato realizzato in quel modo. Brian e John sapevano che avevo lavorato con Alan Davey quando lui era il bassista degli Hawkwind e io sono stato per sei mesi il loro cantante principale. Quindi, aveva un’idea del mio stile di canto. Gli è stato assegnato un ruolo di produttore. Poi Brian ha voluto un cambio di gusto, quindi vari altri musicisti famosi sono stati chiamati per portare un cambio di approccio su alcuni brani. Alcuni sono stati scritti da me e dal grande artista psychobilly Danny B Harvey. Molti di questi artisti li ho conosciuti in diversi momenti della mia carriera.