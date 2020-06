Steve Vai, Frank Zappa e quel provino impossibile

E, se tutto questo non è abbastanza, pensate che Steve Vai esordì a poco meno di vent'anni. Nel 1979, infatti, frequentò il Berklee College of Music di Boston. Proprio qui si fece notare da un certo Frank Zappa, già all'epoca una leggenda del rock. Il musicista di Baltimora lo assoldò prima nel ruolo di trascrittore di partiture, poi come esecutore dei suoi brani più complessi.

Suonare con Frank Zappa, al tempo, era una vera impresa. E Steve Vai avrebbe ricordato per sempre quel provino, per cui si presentò terrorizzato come uno studente al banco d'esame.

Il chitarrista e compositore statunitense, infatti, era noto per le audizioni complicatissime e stressanti cui sottoponeva i suoi aspiranti colleghi. L'allora diciassettenne Steve Lukhater, fondatore dei Toto, ad esempio, raccontò di essere stato letteralmente "torturato": Frank gli chiedeva infatti di suonare alcune battute ma, allo sbaglio di Lukather, anziché farlo riprovare, Zappa gli proponeva continuamente qualcosa di diverso, tale da mandare in crisi il volenteroso chitarrista.

A Steve Vai, invece, le cose non andarono così. Zappa, naturalmente, non lo mise a suo agio il giorno del provino, facendogli eseguire una parte di chitarra prima nel modo tradizionale, poi in 7/8 e in "7/8 reggae". Aggiungendo in seguito una nota dopo l'altra fino a rendere la parte fisicamente impossibile da suonare per qualsiasi essere umano.

Steve, a un certo punto, fu costretto ad ammettere umilmente "Non ci riesco" e si preparò a tornare a casa, ma Zappa lo fermò: "Sei nella band".

L'avventura musicale di Steve Vai era appena cominciata. E che inizio!