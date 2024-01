STEVE HACKETT – il nuovo singolo “Wherever You Are”

Il commento di Steve Hackett in merito al nuovo brano:

"‘Wherever You Are’ è una canzone che parla del trionfo dell'amore. La luce che annichilisce l'oscurità. Un nuovo universo si è aperto con la speranza che un amore così forte possa persino sopravvivere alla morte. I sogni dell'infanzia realizzati, c'è un senso del tutto che torna a compiersi... Anche l'armonia a tre parti della chitarra alla fine di 'The Musical Box' dei Genesis è qui rivisitata con spirito e gioia."

"The Circus And The Nightwhale" è la prima nuova musica di Steve in oltre due anni. Segue il bellissimo LP acustico "Under A Mediterranean Sky" del gennaio 2021 (salito a No 2 nella classifica classica britannica) e, nel settembre dello stesso anno, il suo capolavoro metallico "Surrender Of Silence", che ha raggiunto la Top 40 britannica. Il suo album live del 2023, "Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights: Live in Brighton", ha raggiunto la posizione #2 nella Rock & Metal Chart.

Il nuovo album è stato registrato tra i tour del 2022 e del 2023 presso lo studio Siren nel Regno Unito in gran parte dallo stesso Steve che si è occupato delle chitarre elettriche e acustiche, 12 corde, mandolino, armonica, percussioni, basso e voce. Ad affiancarlo troviamo ancora una volta Roger King (tastiere, programmazione e arrangiamenti orchestrali), Rob Townsend (sax), Jonas Reingold (basso), Nad Sylvan (voce), Craig Blundell (batteria) e Amanda Lehmann alla voce. Nuovamente presenti anche Nick D'Virgilio e Hugo Degenhardt come ospiti alla batteria, Benedict Fenner alle tastiere e Malik Mansurov al tar. Infine, il fratello di Steve, John Hackett, è presente ancora una volta al flauto.

"The Circus And The Nightwhale" sarà disponibile per il preorder dal 1 dicembre in differenti formati, tra cui Limited CD+Blu-ray mediabook (con mix 5.1 Surround Sound e a 24 bit), Standard CD Jewelcase, Gatefold 180g Vinyl LP E in digitale. La copertina è stata curata da Denise Marsh.

Ecco la tracklist:

STEVE HACKETT - "The Circus And The Nightwhale"

1. People Of The Smoke

2. These Passing Clouds

3. Taking You Down

4. Found And Lost

5. Enter The Ring

6. Get Me Out!

7. Ghost Moon and Living Love

8. Circo Inferno

9. Breakout

10. All At Sea

11. Into The Nightwhale

12. Wherever You Are

13. White Dove

Steve Hackett sarà in Italia con la sua band per quattro date il prossimo autunno, di seguito l'elenco completo:

31.10.2024 - Roma - Auditorium Parco della Musica

1.11.2024 - Bologna - Teatro EuropAuditorium

2.11.2024 - Padova - Gran Teatro Geox

4.11.2024 - Milano - Teatro Dal Verme

5.11.2024 - Torino - Teatro Colosseo