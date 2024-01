I RED tornano in Italia con il nuovo album!

I singoli “Surrogates” e “Cold World” dimostrano il peso collaborativo e creativo di RATED R. “Abbiamo pubblicato DECLARATION un mese dopo l’inizio della chiusura dovuta alla pandemia, quindi non abbiamo mai potuto portarlo in tour adeguatamente e vedere cosa avrebbe potuto fare. Con RATED R, possiamo…La cosa davvero interessante è che saremo in grado di essere gli headliner e offrire l’esperienza live completa di RED per la prima volta dopo anni!”



Non c’è mai stato un momento migliore per essere un fan dei RED: dallo straordinario debutto “End of Silence” del 2006 al celebre “DECLARATION”, i RED hanno ripetutamente impressionato e innovato. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che abbiano ottenuto numerosi riconoscimenti: pubblicazioni su Loudwire, Rolling Stone,Under the Radar e Guitar World; apparizioni in film, TV, videogiochi e milioni di vendite di album, streaming e follower dedicati.