Ukulele nel deserto: da suonare in caso di emergenza

L'artista Justina Lange di Brooklyn, ha deciso di lanciare un messaggio provocatorio, seppur con grande maestria e delicatezza. Avete presente il Burning Man? E' il celebre festival che ogni anno si ripete nel deserto del Nevada, esagerato, aggressivo e selvaggio. Durante l'esibizione del 2017, un uomo ha perso la vita lanciandosi all'interno della struttura in fiamme accesa durante la maxi-cerimonia di chiusura. Così, Lange ha voluto lanciare un messaggio alle istituzioni, posizionando qua e là una serie di piccole cabine rosse di emergenza. Non cabine qualsiasi, per quanto il loro aspetto ricordi le piccole cabine americane utilizzate per chiamare i pompieri, al loro interno sono contenuti tanti Ukulele. Tre modelli diversi per la precisione.