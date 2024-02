Il nuovo numero di CLASSIC ROCK è qui!

"È ridicolo, comico e triste che certa gente abbia impiegato tanto del proprio tempo a pensare a qualcun altro. E poi, a chi? A me? Fatevi una vita, per cortesia”. Così tempo fa Bob Dylan liquidò tutti quelli che da anni si sforzano di interpretare il significato delle sue canzoni. Ma si sa, Dylan è sempre stato e ancora oggi desidera restare inafferrabile, quindi la sua uscita sarcastica non sorprende più di tanto. In realtà, che a lui piaccia o no, ogni fenomeno artistico viene prima o poi storicizzato e diventa oggetto di studio, di analisi e di interpretazione. E non c’è dubbio che oramai anche il rock, una settantina di anni dopo la sua comparsa, si trovi in questa situazione. Ben vengano dunque approfondimenti e riflessioni utili a inquadrarlo meglio e, magari, a presentarlo nel modo giusto alle nuove generazioni, a chi non l’ha conosciuto se non di riflesso e di seconda o terza mano. In questi giorni sto leggendo un libro che riguarda, guarda caso, proprio Bob Dylan. Un libro che fin dal titolo susciterebbe in lui commenti feroci, ma che a mio avviso ogni dylaniano farebbe invece bene a leggere. Mi riferisco a Bob Knows.