“Un brano al giorno”

Sabato: Them Moose Rush - T-Jay

Non solo questo nuovo brano del trio croato Them Moose Rush si farà strada nel tuo cervello a gambe tese, ma anche il divertente video in stile Mario Kart, che mostra la band sfrecciare in macchinine e causare ogni sorta di disastro, vi rimarrà impresso. Disordinati e meravigliosamente stravaganti, i Them Moose Rush accompagnano gli ascoltatori in un viaggio accidentato di percussioni a clip, voci squallide e riff travolgenti in stile Royal Blood. Assicurati solo di prepararti per il colpo di frusta in arrivo.