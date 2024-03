Blackbird di NINA SIMONE in un cofanetto da 8 CD!

In questo magnifico cofanetto di otto Cd confezionato da uno dei tanti sottomarchi della Cherry Red sono contenuti – con l’aggiunta di qualche bonus dagli archivi – altrettanti album, quelli pubblicati in origine dalla Colpix tra il 1959 e il 1964: in pratica, tutta la produzione iniziale (manca solo il debutto LITTLE GIRL BLUE, su Bethlehem), per un totale di ben centosette brani. Nelle sue sette ore, le doti di interprete e (in misura minore) autrice dell’artista emergono prorompenti, alla pari della sua straordinaria capacità di spaziare con estrema naturalezza fra il jazz e il blues/r&b, il soul e il folk, il gospel e la classica, non senza deviazioni verso il pop (“alto”, va da sé). I suoi lavori più celebrati, è noto, sono quelli editi tra il 1965 e il 1969 prima dalla Philips e poi dalla RCA, ma in questi reperti “giovanili” (le virgolette ci stanno: quando si affrancò dalla Colpix, Nina Simone aveva trent’anni) vantano già tutte le caratteristiche che l’hanno resa grande. Anzi, immensa.

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook!

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile abbonandoti online o acquistando la tua copia nelle migliori cartolibrerie.