The classic tales of YES – il tour 2024 in Italia!

Gli YES sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, con il loro Classic Tales of YES Tour presenteranno molti brani iconici dell'influente e pionieristico catalogo dei membri della Rock & Roll Hall of Fame, che copre più di 50 anni di storia della musica, oltre ai brani del loro acclamato nuovo album MIRROR TO THE SKY, pubblicato lo scorso maggio.

L’artista Roger Dean inoltre si unirà al tour con una mostra di arte correlata agli YES. Dean ha venduto in tutto il mondo più di cento milioni di copie delle sue magistrali opere d’arte, che raffigurano suggestivi paesaggi ultraterreni. Una di queste appare proprio sulla copertina del nuovo album della band.

Steve Howe, il cui sodalizio con gli Yes è iniziato nel 1970, insieme a Geoff Downes, membro della formazione dell'era "Drama" del 1980, saranno affiancati da Jon Davison, voce principale degli Yes da oltre un decennio; Billy Sherwood al basso, scelto dal bassista originale Chris Squire e Jay Schellen, che ha lavorato a stretto contatto con Alan White, alla batteria. "Gli YES non vedono l'ora di suonare in Europa e nel Regno Unito nei mesi di maggio e giugno di quest'anno. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che siamo stati in tournée qui e ci siete mancati molto", dice Steve Howe.