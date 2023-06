Radio Caroline: la nave pirata che fece il ROCK

Johnnie Walker, un giovanotto venditore di auto, appassionato di pop music e aspirante dj, era uno dei molti ascoltatori frustrati: “Anche quando la BBC passava la musica che mi piaceva, non trasmettevano brani più lunghi di tre minuti – ad esempio si rifiutavano di trasmettere House Of The Rising Sun o Like A Rolling Stone. Cercavo di prendere Radio Luxembourg [una radio privata commerciale, con sede in Europa] ma era difficile sintonizzarsi e aveva il problema della ‘dissolvenza’… Alla fine,decisi di mettere un cavo volante che partiva dal tetto di casa mia, a Birmingham, per attaccarlo alla radio, e fu così che finalmente riuscii a prendere i pirati”.

Le prime trasmissioni radio lontano dalle acque territoriali: l'arrivo del rock!

Walker non fu l’unico. Nel 1966, stazioni come Radio London, Radio Caroline e la ‘Swinging’ Radio England, che trasmettevano da navi ancorate appena fuori dalle acque territoriali al largo delle coste dell’Essex, erano la risposta alla domanda di trasmissioni 24/h di rock’n’roll alla radio, e si erano costruite un pubblico pronto a sfidare a proprio rischio l’ordine costituito. All’inizio del 1966, le principali stazioni radio pirata raggiungevano più di otto milioni di ascoltatori. Uno degli elementi del fascino delle radio pirata era l’apparente libertà che avevano i loro dj di suonare qualunque cosa gli piacesse, a differenza della BBC e di Radio Luxembourg, sulle quali le principali etichette discografiche inglesi sembrano avere un controllo assoluto.

«Quando le radio pirata partirono, fu un modo totalmente nuovo di trasmettere. Nessuno aveva mai sentito nulla di simile» - Johnnie Walker

“Quattro major dominavano il mercato”, ricorda Walker. “Mi pare fossero la EMI, la Decca, la Pye e la Philips. La BBC trasmetteva solo ‘artisti famosi’ [ossia, artisti di queste etichette]. Radio Luxembourg vendeva spazi di mezz’ora di trasmissione, per cui all’improvviso ti trovavi con il Decca Records Show”. Etichette indipendenti pionieristiche come la Island e la Immediate non venivano trasmesse alla BBC, né si potevano permettere la spesa di uno spazio su Radio Luxembourg. L’impresario pop irlandese Ronan O’Rahilly era uno dei molti esponenti del mondo musicale che avevano sbattuto la testa su questo invisibile muro, quando aveva cercato di far arrivare alla radio alcuni degli artisti rhythm&blues che gestiva, come Georgie Fame e Alexis Korner. A questo punto, decise di investire i suoi soldi mettendo in piedi una stazione radio galleggiante, appena al di là del limite delle tre miglia marine entro cui vigevano le leggi inglesi. Tornato al porto irlandese di Greenore in Irlanda, dove vivevano i suoi genitori, piazzò a bordo di un vecchio traghetto passeggeri una potente stazione radio e dei trasmettitori.