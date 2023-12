Oli Sykes: “Chester Bennington è la ragione per cui ho scelto di fare musica”

"Chester Bennington è la ragione per cui ho scelto di essere in una band.".

"Quando, nel 2017, ho appreso la notizia, mi sono sentito strano. So che negli anni abbiamo perso molti grandi artisti ma nessuno ha avuto l'impatto e l'influenza che ha avuto lui sulla mia vita. Lui, come cantante, e la sua band, sono stati i responsabili del percorso che ho scelto nella vita. Perdere qualcuno che non conosci - in realtà, lo conobbi, ma non l'avrei potuto definire un amico - è una sensazione davvero strana."