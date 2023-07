Brian Johnson ricorda Malcolm Young

Young è morto ormai nel 2017, all'età di 64 anni, dopo una battaglia di tre anni contro la demenza senile. Johnson, ha scritto: "Per trentadue anni siamo rimasti a fianco a fianco, sul palco. Sono rattristato della morte del mio amico Malcolm Young, non posso credere che se ne sia andato. Abbiamo vissuto grandi momenti insieme. Sono sempre stato consapevole di avere al fianco un genio della chitarra e i suoi riff sono diventati leggenda, come lui." e prosegue dicendo: "Ha lasciato un'eredità che non penso che molti possano eguagliare. Non gli è mai piaciuta la celebrità, la fama, era troppo umile per quello. Lui è l'uomo che ha creato gli AC/DC dicendo che 'non c'era rock'n'roll'. Sono orgoglioso di averlo conosciuto e chiamato 'amico', e mi mancherà così tanto. Addio, Malcolm Young."