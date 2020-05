Quel bootleg che unì Jimi Hendrix e Jim Morrison

Generalmente si fa risalire la prima registrazione del brano da parte di Hendrix al 1965 o 1966 circa, mentre una delle più famose versioni live del pezzo venne eseguita (e registrata poiché l'intenzione era quella di usarla per un documentario sulla band) dai The Jimi Hendrix Experience nel febbraio del 1969.

Un'ulteriore versione in studio della canzone fu registrata nel giugno del 1970 ai nuovissimi Electric Lady Studios di New York, i famosi studi di registrazione fondati da Hendrix in persona, che il chitarrista poté sfruttare solo per pochi mesi prima della prematura scomparsa nel settembre del 1970.

Inoltre, sempre con il titolo di BLEEDING HEART, nel 1994 venne pubblicato un iconico bootleg, vi abbiamo parlato in questo articolo del fenomeno del bootlegging. Questa “copia pirata” era solo una delle tante, dato che lo stesso materiale è stato pubblicato in diversi album non ufficiali e con diversi nomi. Questa conteneva le registrazioni relative a una particolare esecuzione dal vivo risalente al 1968 e avvenuta al famoso club newyorkese The Scene, celebre per aver ospitato diversi eventi live sia di Hendrix che dei Doors.

Alla jam sessison in questione era presente anche Jim Morrison che, si dice, si esibì sul palco in preda ai fumi dell'alcol, tanto da non essere in grado di cantare una canzone dall'inizio alla fine e da riempire l'esibizione di urla e ingiurie. Durante le registrazione vennero eseguiti diversi brani da Hendrix e Morrison – aiutati da altri musicisti i cui nomi non si conoscono con certezza – fra i quali anche la sopracitata Bleeding Heart da cui prende il titolo il bootleg.