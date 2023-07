Quando sette metallari vengono scambiati per una setta: accade in Scozia

Un gruppo di sette giovani metallari scozzesi è stato "salvato" dalla polizia. I ragazzi, sarebbero stati scambiati per alcuni membri di un ipotetico "culto suicida".

Il gruppo si trovava in viaggio nella Reed Bower Island quando, un passante, ha pensato bene di chiamare la polizia, dicendo che i ragazzi avrebbero praticato un rito pagano, probabilmente suicida. Secondo quanto riferito dalle fonti, la polizia, accorsa sul posto, avrebbe fracassato i finestrini delle auto dei ragazzi, alla ricerca di alcuni indizi. Subito dopo, avrebbe raggiunto l'isola in barca, per salvare "gli sventurati" campeggiatori.

"Eravamo seduti intorno al fuoco a raccontare storie di fantasmi, quando abbia visto delle strane luci nel cielo e sull'acqua." ha raccontato David Henderson, alla BBC. "Le luci sembravano venire verso di noi e il cane ha iniziato ad abbaiare. Era tutto molto surreale e non sapevamo cosa fare. Era come essere in un film, in un episodio di X-Files."

L'uomo, insegnante a Glasgow, e cantante della band "dark folk" Nyctopia, si trovava nel campeggio con alcuni amici, tre bambini e un cane. "Abbiamo subito spento il fuoco" ha continuato "Non sapevamo chi fosse e volevamo proteggere i bambini. Quando si sono avvicinati abbiamo capito che era una squadra di soccorso e dalle radioline ho sentito che volevano portarci fuori dall'isola."

Una volta raggiunta la terra ferma, il gruppo sarebbe stato accolto da una ventina di veicoli della polizia e cinquanta spettatori increduli. La polizia li avrebbe quindi interrogati, dicendo di essere preoccupata per un "potenziale rapimento".

Fortunatamente, verso mezzanotte, i sette sarebbero stati rilasciati per un intervento, di fatto, inutile.

"E' stata una reazione eccessiva!" ha continuato Henderson "Eravamo tutti vestiti di nero, come dei metallari, e le persone hanno pensato che fossimo pericolosi: siamo solo un gruppo di amici a cui piace fare campeggio selvaggio, bere birra e ascoltare musica Heavy Metal!"

Possibile che siano bastati alcuni vestiti neri e musica metal per allertare la polizia? A voi i commenti.

