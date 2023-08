Il brano N#1 nel giorno del tuo 14° compleanno può aver determinato la tua vita

Qual è stato l'evento determinante della tua vita? Secondo una (strampalata) teoria sul web, la canzone al primo posto in classifica nel giorno del tuo 14° compleanno avrebbe condizionato la tua vita in modo del tutto imprevisto. Il dilemma musicale, è giunto su twitter grazie a Swank0cean che ha scritto: "Ho appena letto che a quanto pare la canzone al primo posto in classifica nel tuo quattordicesimo compleanno definisce la tua vita.".

Il tweet è stato immediatamente retwittato migliaia di volte, e ha ricevuto oltre 5.000 commenti. Per questa ragione moltissime persone hanno fatto subito un rapido calcolo per scoprire il brano in vetta alle classifiche nel giorno del loro quattordicesimo compleanno. Servirà davvero a comprendere al meglio la propria esistenza? A voi, l'ardua sentenza. Scopri la numero uno del tuo compleanno a questo sito.

