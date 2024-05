Straordinaria Daisy Lumini

La stessa impressione, ancora più forte, si ha dall’ascolto comparato di Maremma e La malcontenta. Da dove sono saltate fuori queste registrazioni? Beppe Chierici, da noi interpellato a proposito, ha escluso che siano degli scarti di lavorazione dell’Lp, e sulle prime ci ha suggerito una pista interessante ricordando che in seguito Daisy registrò alcuni canti popolari con Riccardo Marasco (il cui stile, in effetti, poco si discosta dalle versioni di questo disco virtuale).

Insomma, potevano essere delle registrazioni recuperate, chissà come, chissà perché, da questa collaborazione che poi non andò, almeno discograficamente, in porto.

A infittire il mistero c’è la copertina di questo fantomatico MAREMMA: l’etichetta riportata è la Vedette (madre della sottomarca “I dischi dello Zodiaco”, che recentemente è stata in buona parte digitalizzata, per cui tutto sembrerebbe tornare), ma il numero di catalogo (VRMS 357) è assurdo perché risulta già ad appannaggio di un 33 giri di Gian Pieretti, tra l’altro del 1967.

Ma arriviamo alla soluzione dell’enigma: l’accurata discografia approntata da «Vinile» ha permesso di recuperare un disco-strenna che nel ’72 le Acciaierie di Piombino commissionarono alla Lumini. Il disco (CANTI POPOLARI TOSCANI), in realtà accluso a un libro, stampato in sole 250 copie, è una rarità assoluta. Lo stesso Beppe Chierici, da noi ricontattato, se ne era dimenticato, ma ricontrollando la copia in suo possesso ecco che si fa luce sul mistero: quel MAREMMA in streaming non è altro che la riproposizione di quel prezioso e raro album strenna del ’72, chissà come riapparso nel web con etichetta e numero di catalogo fittizi e datazione errata.

L'articolo completo dedicato a Daisy Lumini è tratto da Vinile n. 16.