Beth Hart: dal baratro al grande successo

Il legame speciale con l'Olanda è evidente: nel 2005 ha registrato il DVD Live at the Paradiso, e nel 2015 l'album Better Than Home ha raggiunto il primo posto nelle classifiche olandesi. La sua ascesa è stata particolarmente evidente nel Regno Unito, dove il 14 dicembre 2015 si è esibita davanti a 900 persone alla Union Chapel di Londra.

Beth cura con particolare attenzione l'ingresso in scena: desidera sorprendere il pubblico. Appare da un lato della sala, emergendo dall'ombra mentre suona un vecchio gospel gracchiante. Canta As Long As I Have A Song a cappella, respirando profondamente mentre cammina tra le file nella sala semibuia. "Dategli un attimo. Fateli respirare", dice ai suoi musicisti quando si uniscono alla canzone. "Dobbiamo lasciare un po' di spazio se il pubblico reagisce. Ma tanto, anche se non applaudissero... ci sono abituata".