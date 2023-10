La Fender Stratocaster: una chitarra per tutte le stagioni

Uscita nel 1954, è forse la chitarra elettrica più conosciuta



Nome: Fender Stratocaster (anche strat o strato)

Anno di inizio della produzione: 1954

Fine della produzione: ancora in produzione

Progettista: Leo Fender con Freddie Tavares, Rex Gallion e Bill Carson

Modelli più famosi: American Standard

Caratteristiche principali: corpo in ontano o frassino, manico in acero, tastiera in acero oppure in palissandro. Manico a forma di C, tasti Medium Jumbo, tastiera con Radius di 9.5" (24,1 cm). Pick-up Alnico V con controlli: Master Volume, Tone 1 (Neck Pick-up), Tone 2 (Middle and Bridge Pick-up). Ponte tremolo a due pivot.

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Dick Dale, Hank Marvin, John Lennon, George Harrison, Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Stevie Ray Vaughan

Costo dello strumento nuovo: dai 500 euro circa delle entry level agli oltre 8.000 delle serie speciali con materiali di pregio: ci sono Strat per tutte le tasche! La celebre "Blackie" di Eric Clapton è stata venduta all'asta per 950.000 dollari!

Genere musicale: è usata in tutti gli stili musicali ad eccezione del jazz