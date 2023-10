1991: i PEARL JAM al Menlo Park di Edison in New Jersey

In primavera avevano registrato “Ten” presso i London Bridge Studios poi pubblicato negli Stati Uniti nel mese di agosto dalla Epic Records; Dave Abbruzzese aveva sostituito Matt Chamberlain alla batteria e intanto a fine estate l'album era già arrivato fino alla seconda posizione nella classifica di Billboard.

In un contesto certamente inedito, ma non unico agli inizi dell’attività della band, ecco che grazie al prezioso sito dei fan italiani www.pearljamonline.it abbiamo la possibilità di ammirarli in una performance che ebbe luogo presso un negozio di dischi interno al centro commerciale Menlo Park di Edison in New Jersey. Nonostante le riprese amatoriali, ascoltarli nell’interpretazione dei brani "Black" e "Porch", può far già presagire l’enorme successo che da lì a poco avrebbero raggiunto.